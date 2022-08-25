Британія допоможе Україні відновити транспортну інфраструктуру. Український та британський профільні міністри 25 серпня підписали про це відповідний документ.

Зокрема, Велика Британія запропонує план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватиме з Міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Окрім того, Велика Британія надаватиме експертизу від престижних британських приватних організацій та передасть 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

«У Сполученому Королівстві ми маємо найкращих транспортних експертів у світі і якщо ми поділимось ними з Україною, це не тільки допоможе відновитися Україні, але й підвищить авторитет британського бізнесу в глобальному масштабі», – зазначив міністр транспорту Британії Ґрант Шеппс.

«Завдяки сьогоднішнім домовленостям ми розраховуємо отримати високоякісну експертизу від провідних британських компаній та інститутів для відновлення української інфраструктури», – зауважив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

24 серпня під час візиту до Києва прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що його країна надасть Україні новий пакет військової допомоги і до цієї партії увійдуть безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпаси, на які подавали запит Збройні сили України.