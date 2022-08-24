Джонсон у Києві анонсував новий пакет військової допомоги ЗСУ від Великої Британії

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги – про це повідомив під час візиту до Києва прем’єр-міністр Боріс Джонсон, передає пресслужба британського уряду.

За його словами, до цієї партії допомоги увійдуть безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпаси, на які подавали запит Збройні сили України.

«Цей пакет безпілотних повітряних систем посилить поточні українські спроможності, поліпшивши їхню здатність до спостереження на великих відстанях та до прицільних оборонних ударів. Він включає 850 мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення наближення сил противника», – повідомляє пресслужба.

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Як повідомляє британський уряд, навчити керувати цими літальними апаратами можна менше ніж за 20 хвилин, при цьому дрони можуть передавати відео і фото в реальному часі.

«Сьогоднішній пакет підтримки надасть сміливим і стійким Збройним силам України ще один поштовх на посилення спроможностей, дозволивши їм і надалі відтісняти російські війська та боротися за свою свободу», – прокоментував Джонсон.

Президент України Володимир Зеленський у своєму коментарі подякував Джонсону за підтримку, яку Київ отримав від Лондона під час його каденції.

Пресслужба британського уряду вказує на те, що це останній візит Боріса Джонсона до Києва до його відставки з посади прем’єр-міністра.

Борис Джонсон приїхав до Києва на тлі повідомлень влади про загрозу ракетних атак і провокацій з боку Росії на День Незалежності України.