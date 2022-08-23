Джонсон на «Кримській платформі» закликав партнерів надати Україні всю необхідну допомогу 

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон закликав партнерів України надати їй усю необхідну військову допомогу. Про це він сказав, виступаючи відеозв’язком на другому саміті «Кримська платформа» 23 серпня, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Джонсон висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін планує напасти й на інші частини України, аби «зробити з нею те саме, що вже зробив із Кримом».

Читайте також: З окупованого Криму по материковій частині України було випущено 750 крилатих ракет – Зеленський

«Він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів. Для нас усіх важливо бути разом і ми не повинні дозволяти, щоб силою зброї мінялися кордони. Можу сказати, що ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму чи будь-якої іншої частини української території. Перед обличчям путінського нападу ми маємо й надалі надавати українським друзям усю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу – все, чого вони потребують, поки Росія не припинить цю жахливу війну і не забере свої сили з усієї території України», – заявив голова британського уряду.

23 серпня стартував другий саміт «Кримської платформи», який цього року відбувається в онлайн-форматі через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Читайте також: Дуда виступає за демонтаж «Північного потоку-2», будівництво якого почалося після анексії Криму

«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.