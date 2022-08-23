Мовчанка під час анексії Криму спровокувала нинішні події в Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що мовчанка під час анексії Криму спровокувала нинішні події в Україні.



«Ми вдячні, що багато хто в світі не мовчав про все це (анексію - ред.) – протидіяв, допомагав нам, боровся. Але в той же час багато хто промовчав. Це правда. Намагався не помічати, що відбувалось в Криму. Це стало однією з ключових причин, на мою думку, усього, що відбувається зараз в Україні і світі», – сказав він під час саміту «Кримська платформа» в Києві.



Зеленський наголошує, що звільнення Криму від окупації буде ефективною реанімацією міжнародного правопорядку.



«Щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону, Європі, всьому світу треба здобувати перемогу. Перемогу в боротьбі проти російської агресії, отже – потрібно звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку», – наголосив президент України.

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«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.