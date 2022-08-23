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У Сімферополі на фасадах житлових будинків з’явилися проукраїнські листівки – фото

Листівка на фасаді багатоповерхівки у Київському районі Сімферополя, 23 серпня 2022 року

У Сімферополі з’явилися листівки українською мовою, де під датою 24.08.2022 написано «Крим – готовий, кримчани – чекають», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Ця листівка була виявлена на фасаді однієї з багатоповерхівок у Київському районі Сімферополя. Про поширення цих листівок в інших містах Криму інформація поки не надходила.

Раніше повідомляли, що український рух громадянського опору «Жовта Стрічка» поширив у Сімферополі та Алушті листівки з оголошенням про винагороду за затримання призначеного Росією голови Криму Сергія Аксьонова.

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