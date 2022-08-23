Онлайн-саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня

23 серпня, у День державного прапора України, відбудеться другий саміт «Кримської платформи», який цього року пройде в онлайн-форматі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

З міркувань безпеки українська влада поки що не оприлюднила ні час початку заходу, ні точний список його учасників.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що «саміт цього року позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією і рівнем представленості».

Крім того, заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що у саміті візьмуть участь більшість лідерів країн «Групи семи».

Читайте також: «Кримська платформа» дратує Кремль. Україна готує другий саміт

Також відомо про намір виступити на саміті «Кримської платформи» генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

Перший установчий саміт «Кримської платформи» відбувся торік 23 серпня. У ньому взяли участь представники 47 іноземних держав і міжнародних організацій.

«Кримська платформа» – це ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповідь на зростання загроз безпеці, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв російського режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.