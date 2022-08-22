Участь у «Кримській платформі» підтвердили 40 голів держав і урядів – Кулеба

Кількість учасників саміту «Кримської платформи» зросла порівняно з минулим роком, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 22 серпня.

«Станом на зараз участь в другому саміті Міжнародної Кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем’єр-міністрів», – сказав він у відеозверненні.

За його словами, минулого року до саміту долучилися 46 делегацій, з них 15 були представлені головами держав, урядів чи парламентів, ще троє були головами міжнародних інституцій.

Кулеба вказав на те, що минулого року саміт об’єднав євроатлантичний простір і країни «Групи семи», натомість Азія, Африка і Латинська Америка «були представлені порівняно слабко».

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«Цьогоріч Кримська платформа стане дійсно глобальною. Її географія розшириться, зокрема за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики», – додав голова МЗС.

Він висловив думку, що повернення Криму є запорукою безпеки «всього Чорноморського регіону, Європи та світу».

«Тому в успіху Міжнародної Кримської платформи, мета якої — деокупація Криму та відновлення міжнародного права – зацікавлений весь світ», – вважає Кулеба.

Другий саміт «Кримської платформи» планують провести 23 серпня в онлайн-форматі.