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Генеральний секретар НАТО долучиться до саміту «Кримської платформи»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ візьме участь у саміті «Кримської платформи», який відбудеться в онлайн-форматі 23 серпня. Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

«23 серпня 2022 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ візьме участь у другому саміті Кримської платформи в онлайн-форматі», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі НАТО уточнили, що виступ Столтенберґа очікується о 14:50 за київським часом.

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Напередодні перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар повідомила, що більшість лідерів країн G7 планують взяти участь у саміті «Кримська платформа».

Еміне Джеппар раніше повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що другий саміт «Кримської платформи» планують провести 23 серпня в онлайн-форматі.

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