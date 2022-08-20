У МЗС України засудили як «мову геноциду» заяви посла Росії у Відні

Міністерство закордонних справ України засудило заяву постійного представника Росії у Відні і закликало дипломатичну спільноту бойкотувати його.

«Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон ґрата», – написав у твітері 20 серпня речник МЗС України Олег Ніколенко.

Напередодні пізно ввечері Ульянов у своєму твітері написав: «Немає пощади українському населенню!», коментуючи твіт українського президента Володимира Зеленського, який дякував США за надання Україні військової допомоги ще на 775 мільйонів доларів.

Пізніше, після того, як його слова почали критикували, Ульянов написав, що його заяву нібито перекрутили і що насправді він «мав на увазі США з їхнім постачанням зброї та президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори». «Справді, жодної пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав», – написав Ульянов у твітері.