Влада заявляє про розширення цьогорічного формату «Кримської платформи»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогоріч формат саміту «Кримської платформи» буде значно розширено.

«Повністю готові до другого саміту «Кримської платформи». Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж торік, – і за складом учасників, і за тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат «Кримської платформи» – завтра озвучимо всі деталі», – сказав Зеленський у відеозверенні.

Представниця президента України у Криму Таміла Ташева у фейсбуці зауважила, що цьогоріч саміт буде відбуватися онлайн.

«Рівень учасників є дуже високим, в тому числі з регіонів, які раніше не були представлені», – зазначила вона.

Ташева заявила про «шалену протидію» з боку РФ, зокрема спроби зламати сайт «Кримської платформи».

Раніше в МЗС України повідомили, що у другому саміті «Кримської платформи» 23 серпня підтвердили участь близько 60 країн і міжнародних організацій. Цьогоріч, як зазначили у відомстві, «Кримська платформа» розшириться за рахунок участі «країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики».