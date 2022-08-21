Радіо Свобода Weekly: Про що свідчать вибухи в окупованому Криму?

17 вбитих: Звірства армії РФ у маленькому селі на Київщині. Фільм-розслідування «Схем»

Наслідки війни Росії проти України на прикладі одного села: журналісти проєкту «Схеми» дослідили, що відбувалося в селі Андріївка Київської області, коли воно перебувало під окупацією російських військових.

Андріївка – невелике село у Бучанському районі. Через нього проходить дорога, яка з'єднує Бородянку і Макарів, де точилися запеклі бої. За понад місяць окупації Андріївки у ньому від дій російських військових загинуло 17 мирних мешканців села – вони були розстріляні або стали жертвами бомбардувань. Окрім того, щонайменше двоє мешканців села померли від несвоєчасного надання медичної допомоги та відсутності доступу до медикаментів. За час окупації були повністю зруйновані 70 будинків, зазнала суттєвих пошкоджень місцева школа, а дитячий садочок – взагалі зрівняли з землею.

Про звірства армії РФ журналісту Сергію Андрушку розповіли мешканці села. На основі їхніх свідчень «Схеми» створили фільм-розслідування «Андріївка. Трагедія одного села».

Українська армія виснажить Росію у міських боях?

Російські війська штурмують підходи до українських міст на Донбасі одразу за декількома напрямками. Безуспішно. Бахмут, Соледар, Авдіївку та інші населені пункти бомбардують цілодобово, знищуючи цілі квартали та інфраструктуру. Вбиваючи мирних мешканців. Зараз одна з пріоритетних цілей російського наступу – місто Сіверськ.

Як українська армія воює у міських умовах? Чим відрізняється тактика ведення бою у ЗСУ та армії РФ? Робота гаубиці AHS Krab. Який вигляд має Донбас сьогодні? Про це у новому випуску Донбас Реалії.

Кінець «сакральності»: про що свідчать вибухи в окупованому Криму?

Вибухи на військових об'єктах в окупованому Криму – це не просто удар по російських арсеналах зброї. Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников упевнений, це ще й кінець кримської «сакральності», міф про яку насаджується російською пропагандою та особисто президентом Володимиром Путіним від перших днів окупації півострова. Детальніше читайте в рубриці «Точка зору».

Яка військова стратегія Росії у війні з цивільним населенням

Армія Росії вночі 21 серпня вдарила ракетами по Миколаєву, обстрілювала Дніпропетровську область та вдарила по передмісті Харкова. Про це повідомляють голови місцевих ОВА у телеграмі. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, попередньо – ракетами С-300.

Яка військова стратегія Росії у щоденних обстрілах Миколаєва? Чого хоче досягти армія РФ у війні з жителями міста Миколаїва? Миколаївці припускають, що російські військовослужбовці не можуть показати успіхів на лінії фронту, тому воюють з населенням. Мешканці кажуть, що одна з цілей Росії – залякати місто, посіяти паніку. Влада міста рекомендує жителям виїжджати з міста. Як виживають під щоденними обстрілами?

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Українська мова – це маркер «свій-чужий». Ахтем Сеітаблаєв про «русский мир» і звільнення Криму

Днями український режисер та актор кримськотатарського походження, директор «Кримського дому» Ахтем Сеітаблаєв був призначений начальником служби співпраці з громадськістю та ЗМІ 241-ї окремої бригади Збройних сил України. В ефірі Крим.Реалії Сеітаблаєв розповів про роль мови та пропаганди в нинішній війні Росії проти України, про зброю «русского мира» і про те, яким буде його перше слово, коли він повернеться до Криму. Детальніше читайте тут.

Боєць полку «Азов» про полон у Донецьку: «Було ставлення, як до «фашистів»

Владислав Жайворонок, боєць полку «Азов» із позивним «Вікіпедія» потрапив у полон російських військових 16 травня. За день до того він під час вибуху втратив ногу та отримав поранення ока. Далі його утримували в лікарні окупованого Донецька, де ставилися, «як до фашиста», розповів Радіо Свобода розвідник. Повернули додому частину полонених бійців, зокрема і Владислава, у червні. Зараз він проходить лікування, а далі почне реабілітацію.

«Найтрагічніша ніч для Харкова»: внаслідок обстрілу загинуло 18 людей

«Найтрагічніша ніч для Харкова» – так прокоментувала обстріл міста 17 серпня радниця голови Харківської облради Наталія Попова в ефірі «Свобода Live». В місті було оголошено жалобу. На цей момент відомо про 18 загиблих. За даними ХОВА, з території Бєлгорода було випущено 8 ракет. Одна влучила в гуртожиток. Триповерхову будівлю частково зруйновано. Декому з мешканців гуртожитку довелося вибиратися з квартир через дах другого поверху. У поліції підтвердили – росіяни того дня поцілили по місту з ракет С-300.

Саміт G20 стане двобоєм цивілізацій?

Російський президент Володимир Путін збирається взяти участь у саміті «Двадцятки» в Індонезії. Раніше про можливість свої участі, в разі приїзду Путіна, повідомляв президент України Володимир Зеленський. Зустріч може стати справжнім двобоєм цивілізацій, вважає оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.

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Українська артилерія наносить удар на Донбасі

Війна на Донбасі сьогодні – це дуель артилерії. У кого її більше, і хто стріляє точніше – у того більші шанси на успіх. Так на Сіверському напрямку неподалік Бахмута, що на Донеччині, українські артилеристи намагаються допомагати піхоті стримувати спроби противника атакувати позиції ЗСУ.

І хоча російська армія має більше артилерії, ніж Збройні сили України, українські артилеристи своїми вмілими діями та нестандартними рішеннями продовжують стримувати переважаючі сили супротивника та підтримувати піхоту, кажуть українські військові. Воєнкори Радіо Свобода зафіксували у фотографіях те, як ведуться артдуелі.

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