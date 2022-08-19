Янукович чекав у Білорусі, поки Росія за «три дні» візьме Київ, щоб повернутися – The Washington Post

Федеральна служба безпеки Росії перед вторгненням в Україну підготувала два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва, йдеться у розслідуванні The Washington Post. Журналісти протягом кількох місяців вивчали конфіденційні документи, зокрема перехоплені розвідкою, а також поговорили з чиновниками з України, США та Європи.

Ключовою фігурою плану російської влади, як стверджує видання, був колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії в 2014 році, і засуджений в Україні до 13 років позбавлення волі за держзраду і допомогу у «веденні агресивної війни проти України».

На початку березня 2022 року Янукович, за даними The Washington Post, перебував у Білорусі в очікуванні можливості повернутися до України та очолити країну.

ЗМІ тоді писали, що Янукович прилетів до Білорусі перед початком російсько-українських переговорів. Деякі українські видання з посиланням на джерела у розвідці писали, ніби Росія бачить саме Януковича майбутнім президентом завойованої України.

Друга група впливу, що складається з колишніх членів партії Януковича, зібралася на півдні України – на території, яку на початку війни окупували російські війська.

Іншою ключовою фігурою маріонеткового уряду, пише The Washington Post, був кум російського президента Володимира Путіна, народний депутат Віктор Медведчук, який зараз перебуває під вартою в Україні за низкою звинувачень, у тому числі за статтями про держзраду та сприяння терористичній діяльності.

Віктор Медведчук – голова політради забороненої в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя». У квітні він звернувся до президентів України та Росії з проханням обміняти його на українських військових та мирних мешканців Маріуполя. Відео його звернення опублікувала Служба безпеки України (СБУ), коли і за яких обставин знято відео – невідомо. Майно Медведчука та його родини в Україні заарештовано.

ФСБ Росії, як з'ясували розслідувачі, за останні кілька років збільшила чисельність свого відділу, який відповідає за Україну, із 30 співробітників у 2019 році до 160 напередодні війни.

До вторгнення в Україну співробітники спецслужби вже перебували на території України та винаймали квартири в безпечних районах Києва, які російська армія не планувала обстрілювати, йдеться у розслідуванні.

Стверджується, що підрозділ ФСБ, відомий як Департамент оперативної інформації, повідомляв керівництву Росії, що влада в Києві звалиться після російського вторгнення.

Представники західної розвідки у розмові з журналістами зазначили, що ФСБ або не розуміла, наскільки затято опиратиметься Україна, або розуміла, але не могла передати таку інформацію Володимиру Путіну.