Рятувальники завершили пошукову операцію у гуртожитку Слобідського району Харкова, повідомили у фейсбук в головному управлінні ДСНС Харківської області.



«Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. 9 людей вдалось врятувати, з них 2 дитини.

Загалом з-під завалів було вилучено тіла 6 загиблих, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.)», – повідомили в управлінні.

У Харкові 19 серпня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілів 17 і 18 серпня.

17 серпня ввечері російські війська атакували Харків, ракета влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста. За останніми даними, загинули 12 людей

Вночі та вранці 18 серпня російські війська прововжили атакували Харків. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському, Салтівському та Слобідському районах міста. В останньому одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку.

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Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.