У СБУ повідомили про арешт додаткових активів Медведчука і Марченко

Служба безпеки України повідомляє про арешт додаткових активів народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Росії.

«Рішенням суду накладено арешт, зокрема на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень, банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 і 2,4 тис. квадратних метрів», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, а також Медведчук і Марченко.

«Відповідне рішення суду ухвалене за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів із російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання й оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській і Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що отримали «беззаперечні докази», що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановили весь перелік цих російських суб’єктів.

Досудове розслідування здійснюється за статтями «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

На початку червня Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили, що завершили розслідування у справі проти народного депутата України Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та порушення звичаїв війни.

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду. Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон. Справу про державну зраду слухає Личаківський суд Львова у закритому режимі.