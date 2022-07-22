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У СБУ повідомили про арешт додаткових активів Медведчука і Марченко

«Рішенням суду накладено арешт, зокрема на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень, банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень»

Служба безпеки України повідомляє про арешт додаткових активів народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Росії.

«Рішенням суду накладено арешт, зокрема на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень, банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 і 2,4 тис. квадратних метрів», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, а також Медведчук і Марченко.

«Відповідне рішення суду ухвалене за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів із російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ. Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання й оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській і Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що отримали «беззаперечні докази», що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановили весь перелік цих російських суб’єктів.

Досудове розслідування здійснюється за статтями «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» і «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

На початку червня Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили, що завершили розслідування у справі проти народного депутата України Віктора Медведчука за статтями про державну зраду та порушення звичаїв війни.

12 жовтня 2021 року суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня в справі про закупівлю вугілля з Росії через окуповані території. Пізніше йому продовжили цей запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила визначити заставу в 1 мільярд гривень. Медведчук заявив, що всі докази у справі проти нього «сфабриковані».

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту, під яким він перебував у кількох провадженнях, у яких ішлося, серед іншого, про державну зраду. Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон. Справу про державну зраду слухає Личаківський суд Львова у закритому режимі.

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