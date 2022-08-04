Янукович із сином потрапили під нові санкції ЄС

Рада ЄС у середу схвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо двох додаткових осіб – експрезидента України Віктора Януковича та його сина Олександра – «у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію РФ проти України». Відповідні правові акти опубліковано в Офіційному журналі ЄС, повідомляє сайт Євроради.

«Рада додала проросійського колишнього президента України Віктора Федоровича Януковича та його сина Олександра Вікторовича Януковича до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, викладені у Додатку до рішення 2014/145/CFSP, за їхню роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеки держави, а також – у випадку з Олександром Вікторовичем Януковичем – за проведення угод із сепаратистськими угрупованнями на українському Донбасі», – йдеться в комюніке.

Повідомляється, що ЄС, як і раніше, твердо відданий наданню подальшої військової підтримки Україні з її правом на самооборону від російської агресії та задля захисту територіальної цілісності та суверенітету.

Європейський союз заморозив активи Віктора Януковича, частини його сім’ї та представників близького оточення незабаром після падіння його уряду в лютому 2014 року після Євромайдану. Упродовж років санкційний список скорочувався після позовів підсанкційних осіб до європейських судів.