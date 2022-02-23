Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича і шести його соратників

Посли Європейського союзу продовжили санкції, запроваджені проти колишнього України Віктора Януковича і шести його соратників.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, для чотирьох із них, зокрема для Януковича і його сина Олександра, санкції продовжили на шість місяців, для трьох – як і раніше, на 12 місяців.

Санкції були вперше запроваджені в березні 2014 року. У чорному списку спочатку опинилося 18 осіб, а зараз, після його неодноразової редакції, їх там лишається лише сім.

У листопаді 2021 року дипломати ЄС домовилися виключити з санкційного списку ще одного міністра часів експрезидента Віктора Януковича – Олександра Клименка. Він став вже 13-им українським чиновником у вигнанні, якому вдалося домогтися зняття обмежень, запроваджених Євросоюзом 2014 року проти представників колишньої української влади. Їх внесли до санкційного списку на підставі розслідувань, які провадила Україна.