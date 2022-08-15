Угруповання «ДНР» почало «суд» над полоненими іноземцями, яким загрожує страта

Підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» висунули звинувачення п’ятьом захопленим в Україні іноземцям у найманстві під час «судового процесу», який почався 15 серпня, повідомили російські ЗМІ.

Російське державне агентство ТАСС цитує «суддю» у справі, який заявив, що звинувачення проти трьох чоловіків – шведа Матіаса Густавсона, хорвата Векослава Пребега і британця Джона Гардінга – передбачають покарання у вигляді страти.

Згідно з повідомленнями, усі п’ятеро не визнали себе винними за звинуваченнями в найманстві та підготовці до «захоплення влади силою».

Повідомляється, що наступне «слухання» у справі заплановане на жовтень.

В угрупованні «ДНР» минулого тижня звинуватили Густавсона, Пребега, Гардінга і британців Ендрю Гілла і Ділана Гілі у приєднанні до збройних сил України.

В угрупованні заявили, що їх буде звинувачено в найманстві, підготовці до терористичної діяльності і діяльності, спрямованій на захоплення влади.

Минулого місяця Міністерство закордонних справ Великої Британії засудило «експлуатацію» військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях після захоплення Гілі та Гілла. Інший британець Пол Урі, який потрапив у полон разом із Гілі та Гіллом, помер, перебуваючи «під арештом» у бойовиків.

Це вже не перший так званий судовий процес проти полонених іноземців на окупованій території Донеччини. 9 червня так званий «верховний суд» незаконного збройного угруповання «ДНР» засудив трьох полонених іноземців, які воювали в складі Збройних сил України, до смертної кари.

Велика Британія і США засудили «смертний вирок». Як заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, згадані особи є військовополоненими, а так званий «вирок» є «фіктивним» і «абсолютно беззаконним».