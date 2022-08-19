«Газпромбанк»: зарплата для «бучанських різників»

Україна закликає США ввести санкції проти всіх російських банків, «щоб позбавити президента Путіна можливості вести війну».

Один із ключових претендентів на потрапляння у цей список – «Газпромбанк». Це – один із трьох найбільших банків Росії, який і досі, на шостий місяць повномасштабного вторгнення армії РФ, не під суворими санкціями Заходу. Через цей банк країни ЄС сплачують Росії за нафту і газ.



Водночас через цей банк, як встановили «Схеми» Міністерство оборони Російської Федерації системно виплачує зарплату і так звані «бойові виплати» російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України.

Тепер у розпорядженні «Схем» з’явилися нові докази співпраці «Газпромбанку» з командуванням російської армії. Йдеться про виплату грошей через цей банк солдатам 64-тої окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, більше відомої як «бучанські різники». Українська влада вважає військових цієї бригади причетними до масових вбивств у Бучі.

У розслідуванні російської служби Радіо Свобода, оприлюдненому 10 серпня, повідомлялось, що особовий склад цієї бригади практично знищений. Водночас, одні військові, які, відповідно до документів «Схем»отримують заробітну плату на картки «Газпромбанку» за участь у війні проти України – регулярно виходять в соцмережі, щодо інших – згадок про прощання із ними у відкритих джерелах немає.

Ідентифікаційні картки

Від джерел у правоохоронних органах журналісти «Схем» отримали флеш-накопичувач, який російські військові 64-ої бригади під час окупації залишили у приватному будинку у селі Андріївка на Київщині. Інформація на ньому виявилась захищеною, відновити її журналістами вдалось за допомогою IT-спеціалістів з «Лабораторії цифрової безпеки». З найціннішого на ній – особисті дані російських військових цієї бригади.



Кожен солдат бригади має так звану ідентифікаційну карту. У ній зазначається ім’я, особистий номер, фотографія та розділ «соціально-демографічні дані», який містить інформацію про підрозділ, в якому військовий служить, рік призову, термін контракту. Серед іншого – сімейний стан, ім’я батьків, паспортні дані, зріст, вага, інформація про віросповідання, хобі, погані звички, татуювання.



Окремо у цих картах військові 64-тої бригади зазначають назви банків, у яких, на особистий картковий рахунок, приходить заробітна плата.



У багатьох із цих армійців – чинний військовий контракт на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну. «Схеми» розповідають про декількох із них.

Єфрейтор Ігор Рогальов

Ігор Рогальов – 23-річний єфрейтор, заступник командира бойової машини, навідник. До лав 64-тої бригади доєднався у 2017-му році.

Як йдеться в ідентифікаційній карті російського військового, наприкінці 2019-го підписав трирічний контракт на проходження служби, який спливає у грудні 2022-го.

Прізвище Рогальова – у списку військовослужбовців бригади, які, за даними української розвідки, «безпосередньо брали участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в м. Буча»

В ідентифікаційній карті Рогальова вказаний рахунок у непідсанкційному «Газпромбанку».



У соцмережі Рогальова можна знайти фото у військовій формі, але відкрито про службу він не пише.

Із закритої сторінки Рогальова «Вконтакте» «Схемам» вдалось витягнути декілька фотографій у формі.

Зв’язатися із Рогальовим особисто та з його родичами журналістами не вдалось, водночас він регулярно з’являється онлайн на своїй сторінці «Вконтакте». На повідомлення він поки не відповів.

Єфрейтор Ілля Сапов

Єфрейтор Ілля Сапов – заступник командира бойової машини, навідник, оператор. В 64-ій бригаді служить з 2017 року. Має чинний трирічний контракт з Міністерством оборони РФ – до грудня 2022 року.

Відповідно до ідентифікаційної карти Сапова, він отримує зарплату в «Газпромбанку».

Судячи зі сторінки у соцмережі, зараз він не перебуває в зоні бойових дій.

А відпочиває у Москві разом із друзями. Останнє фото Сапов публікував наприкінці липня.

Хоча раніше на своїй сторінці «Вконтакте» він публікував фотографії у військовій формі з шевроном 64-ої бригади.

Його ім’я – теж у списках української розвідки. Зв’язатися із Саповим «Схемам» не вдалося, але він регулярно виходить в соцмережі.

Молодший сержант Геннадій Філіппов

Геннадій Філіппов – молодший сержант, командир бойової машини. У грудні 2019-го уклав трирічний контракт на проходження військової служби у 64 бригаді. Станом на 24 лютого цей контракт – чинний.

У списках військової частини він з 2017 року. Відповідно до даних особової картки, також має рахунок у «Газпромбанку».

На сторінках у соціальних мережах про свою участь у війні проти України Філіппов не повідомляє. Обидві його сторінки «Вконтакте» видалені, а у профілі в «Одноклассниках» військовий зазначив не свою дату народження.

При цьому серед світлин, які публікує Філіппов – фото свідоцтва про шлюб, де його дата народження зазначена коректно.

Незважаючи на те, що в соцмережах він не публікує інформації про те, що є військовослужбовцем 64-ої бригади, на декількох його світлинах в «Одноклассниках» у військовій формі можна розпізнати шеврони саме цього підрозділу.

Також «Схеми» відшукали його фотографії разом з однослуживцями.

Прізвище Філіппова журналісти також знайшли у списках військових цієї бригади, опублікованих українською розвідкою цьогоріч у квітні.

Молодший сержант Олександр Тельнов

Молодший сержант Олександр Тельнов, у лавах 64-ої бригади опинився у 2016 році, а у 2019-му підписав трирічний контракт з Міноборони РФ. Він – командир бойової машини.

Відповідно до ідентифікаційної карти Тельнов також має картковий рахунок у непідсанкційному «Газпромбанку».

В профілі Тельнова в «Одноклассниках» не знайти у військовій формі. Так само немає будь-яких згадок про службу у 64-тій бригаді. Але «Схемам» вдалося дістати його фото з однослуживцями з 64-тої бригади з закритої сторінки «Вконтакте».

Прізвище Тельнова, як і трьох інших солдатів – у списках військових бригади, яку Україна офіційно звинувачує у злочинах в Україні.

Усього завдяки відновлених даним з флеш-накопичувача російських військових, знайденого в Андріївці, вдалося ідентифікувати щонайменше 21 армійця 64-ої бригади РФ, які мають відкриті рахунки у «Газпромбанку». При цьому усі вони не оприлюднюють інформацію про те, що служать у цьому підрозділі.



«Газпромбанк» і досі залишається єдиним великим російським банком, який уникнув масштабних західних санкцій – на його рахунки надходить сплата від європейських країн за російський газ та нафту. В той же час через цю фінустанову Міноборони Росії виплачує зарплатню та «бойові доплати» російським солдатам. Серед них, як тепер встановили «Схеми» – військові бригади, яку українська влада вважає причетною до звірств в Бучі.

Натомість у Росії цій бригаді дали звання «гвардійської», а розправу над мирними жителями на Київщині називають «постановкою».

«Фінансові санкції – це удар по фінансовій системі. Тобто, задача – зробити російську економіку неспроможною підтримувати далі війну шляхом її часткового або повного відрізання від міжнародної фінансової системи. І удар по банкам, зокрема «Газпромбанку» – це основна ціль цих санкцій з метою максимально ослабити російську банківську систему», – розповіла у коментарі «Схемам» юристка громадської організації «Центр протидії корупції» Тетяна Шевчук.

У червні «Схеми» звернулися за коментарем до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, де виклали всі віднайдені факти системної співпраці «Газпромбанку» із командуванням російської армії. Там відповіли, що «взяли розслідування Радіо Свобода до уваги», але зазначили, що саме окремі держави-члени Європейського союзу вносять пропозиції до санкційного списку, після чого це фінально затверджує Рада Європейського союзу.

Також журналісти чекають на відповідь від Міністерства фінансів США.