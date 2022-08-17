Україна не втратила жодної установки HIMARS – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не втратили жодної ракетної установки HIMARS. Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Абсолютно відповідально можу сказати – жодного HIMARS не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських ЗМІ або соцмережах, що «солдат Іванов з калашниковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 HIMARS», можете просто посміятися, покрутити (біля скроні) і сказати – ну така у них система пропаганди. Це дурня», – розповів Резніков.

У червні США надали Україні перші ракетні установки HIMARS та боєприпаси до них. HIMARS мають більшу дальність і точніші за артилерію радянських часів, яку мала на озброєнні Україна.

1 серпня Олексій Резніков повідомив, що чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. Він не уточнював, скільки всього установок HIMARS зараз має Україна, але станом на 23 липня їх було 12.

Російська сторона час від часу поширює заяви про знищення наданих США установок HIMARS.