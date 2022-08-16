16 серпня 1954 року вийшла перша передача Української редакції Радіо Свобода

Перша передача Української редакції Радіо Свобода (на той час Радіо Визволення) вийшла в ефір 16 серпня 1954 року.

Від самого початку Кремль (тоді осередок радянської, а тепер російської влади) звинувачує Радіо Свобода у «виробництві пропаганди», «підтримці націоналізму», «поширенні брехні», «просування імперіалістичних інтересів США».

Журналістів та кореспондентів Радіо Свобода Москва називала «агентами ЦРУ» і «руйнівниками СРСР», а сьогодні – «іноземними агентами».

Попри це, Українська редакція Радіо Свобода, від початку створення є засобом масової інформації, місія якого ( як і усієї незалежної медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС)) полягає «у просуванні демократичних цінностей та інститутів, а також утвердженні прав людини».

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15 серпня 2022 року арбітражний суд російської Москви заявив про початок процедури банкрутства компанії ТОВ «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».

Заява про банкрутство була направлена до суду 4 березня Федеральною податковою службою Росії. Суд включив до реєстру вимог кредиторів борг ТОВ із виплати податків у 2021 році у розмірі близько семи мільйонів рублів. ТОВ «РВЄ/РС» представляє в Росії інтереси медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» і було утворене у 2020 році, відповідно до вимог законодавства про «іноземних агентів».