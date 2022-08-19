Все варианты на эту зиму: как подготовиться к перебоям с теплом

Этой зимой в Донецком регионе, вероятно, не будет отопления. Именно этим – кроме обстрелов – продиктован призыв украинской власти эвакуироваться. Но и в остальной части страны грядущая зима будет энергетически сложной. Киевская мэрия, например, призывает людей запастись одеялами и теплыми вещами. Мы решили поискать реальные решения – какие аварийные способы обогрева могут применять жители многоквартирных и частных домов этой зимой. И в первую очередь, если вы живете в высотке, забудьте про буржуйку: это очень опасно не только из-за открытого огня, но и из-за угарного газа. Его нельзя выводить в домовую вентиляцию.

Не зря Украина проводят обязательную эвакуацию жителей Донецкой области, а также анонсировала ее в прифронтовых районах других областей. Все эксперты сходятся во мнении: эвакуация – единственно правильный выход. Никакие советы не сработают, если в ваши города летят мины и артиллерийские снаряды.

Перейдем к так называемым тыловым территориям. Сложнее всего – горожанам. У них меньший перечень возможностей, а также технологий, которые можно применить для экстренного обогрева. Если говорить о длительном обогреве жилья, то тут все еще сложнее. Однако варианты есть. Все зависит от случая. Рассмотрим каждый из них.

Первый вариант – по какой-то причине исчезло централизованное отопление, или нет подачи газа, в случае если у вас газовый котел:

Например, авария на котельной, газопроводе, или ракетный удар по какому-то из этих объектов. Но все остальное в квартире есть. В первую очередь – электричество. В таком случае в дело идут обогреватели.

Уже сейчас нужно заняться проверкой проводки, кабелей и автоматов. Энергетик Алексей Жук рекомендует заручится поддержкой толкового электрика и проверить все – проводку и розетки в квартире, щитки и распределительные коробки в подъездах и тамбурах, а также главные распределительные шкафы ваших домов.

Если нужно что-либо покупать, то наиболее оптимальными эксперты называют кондиционеры, а также «ветродуйчики». Они сразу же превращают электроэнергию в тепло. При этом кондиционеры потребляют меньше всего электроэнергии, чем радиаторы. Что же касается «ветрудуйчиков», то их нельзя оставлять без присмотра, или на ночь. Есть опасность возгорания. Альтернатива им – электрический конвектор. Он дороже, но безопаснее. Выбирайте маломощные приборы или такие, где мощность регулируется, чтобы минимизировать нагрузку на сеть, когда электрообогрев включат одновременно все.

Второй вариант – в доме исчезло отопление вместе с электричеством:

И это действительно проблема. Если будут попадания в подстанции, то на ремонтные работы могут уйти недели. Поэтому самый главный совет большинства экспертов – попробовать куда-то переехать. В другой город, район. К друзьям, родственникам. Так как проблема отсутствия электричества приведет не только к отсутствию отопления, но и к отсутствию воды, проблемам с канализацией.

Если же уезжать не собираетесь, то в первую очередь нужно утеплиться: термобелье, теплая одежда, спальники. А также создать в квартире зону тепла.

Эксперт в вопросах энергетики Андрей Закревский советует выбрать для этого кухню. Окна нужно дополнительно закрыть пленкой для лучшей термозащиты. Небольшая по размерам утепленная комната может в течение нескольких дней держать тепло. В том числе за счет приготовления там пищи, подогревания воды.

Для приготовления пищи можно использовать туристические горелки или туристическую печь щепочницу. Топлива для нее нужно совсем немного, эффективность высокая, а дыма будет немного. Тем не менее, нужно обязательно позаботиться о вытяжке. Также эксперт рекомендует иметь всегда заряженными несколько повербанков, чтобы была возможность заряжать гаджеты. Вообще, за павербанками во время войны стоит следить в любой сезон.

Однако проблему отсутствия электроэнергии это не решит. Как вариант Андрей Закревский предлагает купить одну солнечную панель. К ней нужно взять бесперебойник для инвертора на 220 вольт и акумулятор. Обычно на обогрев от фотопанели зимой рассчитывать не стоит, но, по словам Андрея Закревского, он проводил эксперимент и смог запустить один контур котла.

«Он проработает час, может два. Если был солнечный день. Но за это время можно будет хоть немного обогреть квартиру. И этого тепла хватит еще на пару дней», – говорит Андрей Закревский.



Однако это возможно только в случае, если в квартире есть котел. Если же отопление централизованное, то безопасных альтернатив практически нет. Разве что керамические газовые обогреватели. Они в достаточно доступном ценовом диапазоне. Работают от баллонов с газом. Правда такие обогреватели советуют использовать в мастерских, гаражах, а не квартирах. На них обязательно должны быть датчики углекислого газа. Помещение нужно хоть немного, но проветривать.

Если же температура сильно упала даже в «теплой зоне», и нужен срочный индивидуальный обогрев, то рынок предлагает различные электрические одеяла, грелки, нагревательные пластины для тела. Они маломощные, потребляют очень мало электроенерии, но помогут создать тепло на небольшой плошади. Большинство из них работает от розетки, но можно найти варианты, которые подключаются к повербанку или аккумулятору. В таком случае стоит запасти и аккумулятором на 12v.

Самая экстренная мера, если грозит замерзание, - перейти в подвал (убежище). Температура под землей будет всегда плюсовая.

Готовьтесь к холодам сообща



Если за несколько дней подача электричества не возобновится, самому справиться с ситуацией уже не получится, считает Андрей Закревский. И поэтому советует готовится к холодам сообща: с жителями дома, района.

Можно заранее собрать деньги и закупить все необходимое для создания пункта обогрева. А также купить один на всех мощный генератор. Тогда можно будет и греться, и готовить пищу, и заряжать гаджеты. Также желательно сразу продумать, куда девать мусор и продукты жизнедеятельности: канализация работать не будет, и нужно выбрать место и заранее выкопать там яму.

Однако самый распространенный совет как экспертов, так и людей, которые в марте этого года прошли через подобную ситуацию – переехать куда-то, пока не восстановится хотя бы электроснабжение.



«В начале марта в новом районе Северодонецка сначала пропало отопление, после попадания в котельную. А через несколько дней исчезло и электричество. А в те дни были как раз морозы. Еще несколько дней мы смогли продержаться в квартире. Включали газ. Однако все равно все быстро остыло. К тому же не было воды. Оставаться дома было невыносимо. И мы перешли к знакомым в старую часть города. Там было электричество. Знаю, что так поступили очень многие жители новых районов», – рассказала северодончанка Алина.



Больше возможностей в частном доме

Здесь до холодов еще можно успеть поставить твердотопливную систему, если сейчас у вас только газ. Также стоит запастись дровами или углем, если есть печь. Или эту самую печь выстроить: более дешевый, хоть и не такой энергоэффективный вариант, как твердотопливный котел.

Хорошо иметь и генератор. На дизеле или бензине. Всем этим лучше запастись заранее, пока нет сильного ажиотажа. Также никуда не деваются советы по утеплению – теплая одежда, спальники, «зона тепла».

Все эти советы можно внедрить и на даче, если она есть, чтобы в случае чп можно было временно перебраться туда из города.

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