Дуда виступає за демонтаж «Північного потоку-2», будівництво якого почалося після анексії Криму

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що нині неможливе повернення до звичних бізнес-зв'язків з Росією, а «Північний потік-2» потрібно демонтувати.

«Занадто багато країн давали знати, що вони згодні якось задобрювати Росію, щоб вести з нею бізнес, як зазвичай. Я хотів би нагадати, що «Північний потік-2» почав діяти (почалося будівництво – ред.) після незаконної анексії Криму. Немає повернення до звичайного бізнесу у зв'язках із Росією, коли Росія воює проти України, нападає, окупує законні, міжнародно визнані кордони України, її території. Зміна політики на Заході – це не просто повне припинення «Північного потоку-2», а також ліквідація, повний демонтаж цього потоку... Через руйнування та знищення України ми не маємо змоги повернутися до 23 лютого цього року. Треба звільнити всю територію України разом із Кримом у міжнародно визнаних кордонах», – заявив Дуда у Києві під час саміту «Кримської платформи».

Під час своєї промови Дуда кілька разів наголосив, що Крим – це Україна.

«Крим є і залишається такою самою частиною України, як Гданськ та Люблін – це Польща, Ніцца – це Франція, Кельн – Німеччина, Роттердам – Нідерланди», – сказав польський президент.

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Протягом 2016-2018 років низка європейських країн – Німеччина, Швеція, Фінляндія, Данія – надавали дозволи на будівництво цього газопроводу у своїх економічних зонах. У Німеччині будівництво німецької ділянки газопроводу почалося у 2018 році. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі нової російської агресії проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого повідомив, що зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав».