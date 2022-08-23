З окупованого Криму по материковій частині України було випущено 750 крилатих ракет – Зеленський

З 24 лютого з окупованого Криму по материковій частині України було випущено 750 різних крилатих ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на відкритті другого саміту «Кримської платформи», який цього року відбувається в онлайн-форматі через повномасштабне вторгнення Росії до України.



«З 24 лютого з окупованого Криму по наших містах, по наших громадах було запущено 750 різних крилатих ракет. 750 за пів року. Вони знищили сотні цивільних об'єктів – школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. І тому відновлення Україною контролю над півостровом Крим стане історичним антивоєнним кроком у Європі. Це поверне безпеку та справедливість, це реінтегрує Крим у сучасний світ», – сказав Зеленський.



У липні Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабної війни Росія випустила Україною понад три тисячі крилатих ракет.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.