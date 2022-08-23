У Києві проходить пресконференція, присвячена журналістові Єсипенку, ув’язненому в Криму

У Києві 23 серпня відбувається пресконференція, присвячена журналісту-фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку, який вже півтора року перебуває у тюремному ув’язненні в окупованому Росією Криму.

Так, правозахисники та журналісти розповідають про нові подробиці справи Єсипенка, а також про його стан і самопочуття.

У пресконференції беруть участь:

Катерина Єсипенко , дружина політв’язня Владислава Єсипенка;

, дружина політв’язня Владислава Єсипенка; Володимир Чекригін , заступник голови правління Кримської правозахисної групи;

, заступник голови правління Кримської правозахисної групи; Володимир Притула , керівник проєкту Крим.Реалії ;

, керівник проєкту ; Денис Чистіков , заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим;

, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим; Віталій Портников, публіцист, письменник, член українського PEN-клубу, амбасадор кампанії за визволення Владислава Єсипенка (онлайн-участь).

Модератор – голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

18 серпня Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до 5 років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Захист журналіста має намір оскаржити цей вирок у касації і за пів року просити про умовно-дострокове звільнення Єсипенка.

Спочатку Єсипенка засудили до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай, коментуючи рішення змінити вирок щодо Єсипенка, заявив, що це «мало що змінює», і Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок.

Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Рішення російського суду у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка засудили правозахисні організації, а також «Репортери без кордонів».

Європейська федерація журналістів (EFJ) назвала «пародією на правосуддя» російський вирок у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка.

Російська влада звинуватила Владислава Єсипенка у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись свідчень.