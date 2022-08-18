Президент Радіо Свобода відреагував на зміну вироку Владиславу Єсипенку

Зміна російським судом у Криму вироку фрілансеру Криму. Реалії (проект Радіо Свобода) Владиславу Єсипенку «мало що змінює», він має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в'язниці. Про це заявив президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай, коментуючи рішення російського суду в Криму змінити вирок Єсипенку.



«Сьогоднішнє рішення мало що змінює: Владислав Єсипенко має бути вдома зі своєю родиною. Звинувачення проти нього абсолютно необґрунтовані та мотивовані настанням Кремля на вільну пресу. Влад не повинен страждати жодного дня довше», – заявив Джеймі Флай.

18 серпня Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом'якшив вирок Владиславу Єсипенку до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.

16 лютого цього року російський суддя в Криму Длявер Берберов засудив Єсипенка до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок.

Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Також рішення російського суду у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка засудили правозахисні організації, а також «Репортери без кордонів».

Європейська федерація журналістів (EFJ) назвала «пародією на правосуддя» російський вирок у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка.

Російська влада звинуватила Владислава Єсипенка у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись свідчень.