Суд у Криму змінив вирок фрілансеру Радіо Свобода Владиславу Єсипенку

Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, змінив вирок фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку. Про це Крим.Реалії повідомила його дружина Катерина.

Російський суд пом'якшив вирок Єсипенку до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.

«Ми далі подаватимемо на касацію. Зважаючи на те, як апеляційний суд ухвалив рішення, у нас є хороші шанси у касації. Ми за півроку вже можемо подавати на УДЗ (умовно-дострокове звільнення – ред.). Якби вирок залишився 6 років, то на УДЗ ми могли б подати лише за рік», – розповіла Катерина Єсипенко.

За її словами, Владислав Єсипенко був присутнім на оголошенні рішення в апеляційній інстанції.

«Відчуває себе більш-менш нормально. Спілкувався з адвокатами», – додала дружина Владислава Єсипенка.

16 лютого цього року російський суддя в Криму Длявер Берберов засудив Єсипенка до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

Раніше під час засідання суду Єсипенко виступив із останнім словом, в якому заявив, що «погрози та тортури у XXI столітті неприйнятні».

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок.

Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Також рішення російського суду у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка засудили правозахисні організації, а також «Репортери без кордонів».

Європейська федерація журналістів (EFJ) назвала «пародією на правосуддя» російський вирок у Криму у кримінальній справі проти Єсипенка.

Російська влада звинуватила Владислава Єсипенка у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електричним струмом, домагаючись свідчень.