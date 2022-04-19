Фрілансер Радіо Свобода Владислав Єсипенко став лауреатом премії PEN/Barbey Freedom to Write

Засуджений окупаційною владою Криму фрілансер проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко став лауреатом премії PEN/Barbey Freedom to Write, яку вручатимуть на гала-концерті PEN America, йдеться на офіційному сайті організаторів.

«Нагороджуючи Владислава Єсипенка премією PEN/Barbey Freedom to Write Award 2022 року, PEN America визнає його мужність у продовженні розповіді історій українців, які пережили роки російської окупації, і ми прагнемо висвітлити небезпеки, які становить російське вторгнення в Україну для журналістів, письменників та самої свободи слова», – йдеться в повідомленні.

Премія PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write, заснована у 1987 році, присуджується письменникам і художникам, ув’язненим за свою діяльність.

Раніше цю премію отримав кримський режисер Олег Сенцов, який також був політичним в’язнем Кремля.

Владислава Єсипенка затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії.

16 лютого підконтрольний Росії суд в окупованому Криму засудив Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали вирок «політично мотивованим».

Російська влада звинувачувала журналіста в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Владислав Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень. Єсипенко заявив, що «погрози і тортури у ХХІ столітті – неприйнятні».