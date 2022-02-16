МЗС вимагає в Росії скасувати вирок Єсипенку та звільнити його

Міністерство закордонних справ висловило протест через вирок фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку.

У відомстві рішення підконтрольного Росії суду в Криму назвали «безпідставним й політично вмотивованим», а також ще одним підтвердженням придушення свободи слова на окупованому півострові.

Міністерство також вказує на процедурні порушення під час слідства, застосування до журналіста тортур і ігнорування доказів його непричетності до дій, в яких його звинувачували.

«Рішення «суду» має бути скасовано, а Владислава Єсипенка, а також усіх незаконно утримуваних РФ громадян України негайно звільнено», – йдеться в заяві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити судові переслідування українських громадян на окупованих територіях та «продовжити активну взаємодію, в тому числі в рамках Кримської платформи, на захист прав та свобод в Криму».

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого засудив фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.

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Російська влада звинувачувала Владислава Єсипенка в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Єсипенко під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав «негайно звільнити» Владислава Єсипенка.