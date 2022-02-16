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Політика

Одинадцять років для Влада Єсипенка

Владислав Єсипенко, ілюстраційний колаж
(Рубрика «Точка зору»)

Російська прокурорка Олена Продольна вимагає 11 років позбавлення волі для нашого колеги Владислава Єсипенка під час дебатів сторін у Сімферопольському районному суді анексованого Росією українського Криму. Прокурора, як і слід очікувати, не збентежило те, що під час судових засідань справа Єсипенка, якого слідство спробувало виставити «шпигуном» і «диверсантом», буквально розсипалася на очах.

Втім, жодного особливого здивування в мене це не викликає. Після окупації Криму російська влада намагається побудувати на анексованій території «правосуддя», яке можна порівняти хіба що з «правосуддям» у Радянському Союзі часів вождя Йосипа Сталіна та прокурора Андрія Вишинського. Вишинський теж звинувачував людей, з якими вирішила розправитися влада, у шпигунстві та диверсії, не обтяжуючи себе доказами. А суди просто штампували рішення, які пропонувалися прокурорами – ось і все правосуддя.

Путінське «правосуддя» 2022 року все більше нагадує сталінське «правосуддя» 30-х років минулого століття

Відмінність хіба що в тому, що жертви сталінських репресій жили в закупореній країні: часто навіть їхні родичі боялися за них заступитися, а світ мало що розумів у тіньовій стороні процесів Вишинського. З процесом над Єсипенком, незважаючи на те, що путінське «правосуддя» 2022 року все більше нагадує сталінське «правосуддя» 30-х років минулого століття, все інакше. За цим процесом уважно стежать і в Україні, і у світі. І мало хто має сумніви – хіба що прокурорка Продольна – що Владислава судять саме за його професійну діяльність. Що він – ніякий не шпигун і диверсант, а просто журналіст, який розповідав правду про життя в анексованому Криму.

Саме тому надія на те, що хоч би яким був зрежисований вирок, Владислава Єсипенка вдасться звільнити, залишається. Важливо пам'ятати про кожного, хто опинився у заручниках Володимира Путіна – поготів зараз, коли Путін намагається взяти у заручники всю Україну.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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