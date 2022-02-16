Одинадцять років для Влада Єсипенка

(Рубрика «Точка зору»)

Російська прокурорка Олена Продольна вимагає 11 років позбавлення волі для нашого колеги Владислава Єсипенка під час дебатів сторін у Сімферопольському районному суді анексованого Росією українського Криму. Прокурора, як і слід очікувати, не збентежило те, що під час судових засідань справа Єсипенка, якого слідство спробувало виставити «шпигуном» і «диверсантом», буквально розсипалася на очах.

Втім, жодного особливого здивування в мене це не викликає. Після окупації Криму російська влада намагається побудувати на анексованій території «правосуддя», яке можна порівняти хіба що з «правосуддям» у Радянському Союзі часів вождя Йосипа Сталіна та прокурора Андрія Вишинського. Вишинський теж звинувачував людей, з якими вирішила розправитися влада, у шпигунстві та диверсії, не обтяжуючи себе доказами. А суди просто штампували рішення, які пропонувалися прокурорами – ось і все правосуддя.

Путінське «правосуддя» 2022 року все більше нагадує сталінське «правосуддя» 30-х років минулого століття

Відмінність хіба що в тому, що жертви сталінських репресій жили в закупореній країні: часто навіть їхні родичі боялися за них заступитися, а світ мало що розумів у тіньовій стороні процесів Вишинського. З процесом над Єсипенком, незважаючи на те, що путінське «правосуддя» 2022 року все більше нагадує сталінське «правосуддя» 30-х років минулого століття, все інакше. За цим процесом уважно стежать і в Україні, і у світі. І мало хто має сумніви – хіба що прокурорка Продольна – що Владислава судять саме за його професійну діяльність. Що він – ніякий не шпигун і диверсант, а просто журналіст, який розповідав правду про життя в анексованому Криму.

Саме тому надія на те, що хоч би яким був зрежисований вирок, Владислава Єсипенка вдасться звільнити, залишається. Важливо пам'ятати про кожного, хто опинився у заручниках Володимира Путіна – поготів зараз, коли Путін намагається взяти у заручники всю Україну.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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