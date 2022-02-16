У Криму винесли вирок фрілансеру Радіо Свобода Владиславу Єсипенку – 6 років колонії і штраф

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.
Як повідомляє кореспондент проєкту, Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для Єсипнка 11 років за ґратами.
Сьогодні на засідання підконтрольного Кремлю суду слухачів не допустили.
Владислав Єсипенко під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.
«Чому? Тому що я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні. У 1937 році катували і розстріляли мого діда. Склалося враження, що у тих чекістів, які були тоді, – у них є онуки, правнуки, які роблять такі самі дії, як у 1937 році», – сказав він.
«Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ», – додав він.
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав «негайно звільнити» Владислава Єсипенка.
«Владислава затримали без жодних підстав, жорстоко катували, щоб домогтися «визнання», зробленого для телебачення, і піддали фіктивному судовому процесу, який тривав вісім місяців. Владислав має бути негайно звільнений і йому мають дозволити возз’єднатися з дружиною і дочкою, які чекали на його повернення додому з березня минулого року», – йдеться у заяві Флая.
Російська влада звинувачує Владислава Єсипенка в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.
Міжнародна правозахисна організація зі штаб-квартирою у Стокгольмі Civil Rights Defenders (CRD) закликала до звільнення всіх цивільних журналістів у Криму, зокрема, Владислава Єсипенка.
Справа Владислава Єсипенка
Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну та екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у збиранні інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».
Протягом 27 днів до Єсипенка не допускали незалежних адвокатів. Водночас інтерв'ю з ним показав російський державний телеканал «Крым 24»: на відео, опублікованому на сайті каналу, Владислав Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії, а також сказав, що нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.
На засіданні суду в Сімферополі, куди допустили незалежного адвоката, Владислав Єсипенко заявив про тортури з боку російських спецслужб. Там же Єсипенко відмовився від адвоката за призначенням Віолетти Синєглазової. Суд залишив Єсипенка під вартою до 11 травня 2021 року.
За повідомленням адвоката Олексія Ладіна, співробітники ФСБ Росії «погрожували Єсипенку розправою» після того, як він на суді в Криму звинуватив відомство в тортурах.
За інформацією правозахисників, раніше Владислава Єсипенка звинувачували в Криму лише за ст. 223-1. КК Росії (Незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, перероблення або ремонт вибухових пристроїв). Покарання за цією статтею передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. Але дружина заарештованого Катерина Єсипенко повідомила, що Владиславу інкримінують ще одну статтю обвинувачення – ст. 222 Кримінального кодексу Росії (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів). Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.
Служба зовнішньої розвідки України на інформацію ФСБ про співпрацю Владислава Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб». Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом затримання й арешту в Криму Владислава Єсипенка.
Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.
Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення і зняття всіх звинувачень з Владислава Єсипенко.
Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай вимагав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий в Криму фрілансер Крим.Реалії.
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