У Криму винесли вирок фрілансеру Радіо Свобода Владиславу Єсипенку – 6 років колонії і штраф

Підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму 16 лютого оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Як повідомляє кореспондент проєкту, Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для Єсипнка 11 років за ґратами.

Сьогодні на засідання підконтрольного Кремлю суду слухачів не допустили.

Владислав Єсипенко під час виступу з останнім словом напередодні заявив, що вважає справу політичною.

«Чому? Тому що я журналіст українського видання і, швидше за все, співробітники ФСБ хотіли показати, наскільки неприйнятна свобода слова. Я вважаю, що погрози і тортури у XXI столітті неприйнятні. У 1937 році катували і розстріляли мого діда. Склалося враження, що у тих чекістів, які були тоді, – у них є онуки, правнуки, які роблять такі самі дії, як у 1937 році», – сказав він.

«Якщо вирок щодо мене буде не виправдальним, то я вважаю, що це вирок системі, бо в Криму править ФСБ», – додав він.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай закликав «негайно звільнити» Владислава Єсипенка.

«Владислава затримали без жодних підстав, жорстоко катували, щоб домогтися «визнання», зробленого для телебачення, і піддали фіктивному судовому процесу, який тривав вісім місяців. Владислав має бути негайно звільнений і йому мають дозволити возз’єднатися з дружиною і дочкою, які чекали на його повернення додому з березня минулого року», – йдеться у заяві Флая.

Російська влада звинувачує Владислава Єсипенка в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Міжнародна правозахисна організація зі штаб-квартирою у Стокгольмі Civil Rights Defenders (CRD) закликала до звільнення всіх цивільних журналістів у Криму, зокрема, Владислава Єсипенка.