Деталі судового засідання у «справі Єсипенка» в окупованому Криму: «ФСБ може підробляти сторінки?»

Крим.Реалії зібрали основні факти про чергове судове засідання у кримінальній справі щодо заарештованого ФСБ Росії в Криму свого фрілансера Владислава Єсипенка. Засідання проходило у відкритому режимі та тривало менше години. Про те, як відбулося попереднє засідання суду, читайте тут.

Позаштатний журналіст, фрілансер Крим.Реалії (кримський проєкт Радіо Свобода ) Владислав Єсипенко був затриманий російськими силовиками вранці 10 березня 2021 року в Криму.

(кримський проєкт ) був затриманий російськими силовиками вранці 10 березня 2021 року в Криму. Йому висунули звинувачення за статтею 223.1. КК Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка чи ремонт вибухових пристроїв), пізніше додали ще одну – статтю 222 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення чи носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Єсипенко заперечує провину і стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «визнання» були отримані під тортурами.​

Попереднє судове засідання 21 грудня 2021 року відклали на місяць через те, що суддя Длявер Берберов вважав за необхідне отримати від В ійськово-слідчого комітету результат перевірки щодо катувань Єсипенка.

вважав за необхідне отримати від В результат перевірки щодо катувань Єсипенка. Із розгляду цього питання розпочалося судове засідання 21 січня.

Як проходило засідання 21 січня?

Із Військово-слідчого комітету надійшла відмова у порушенні кримінальної справи за заявою Владислава Єсипенка про тортури, які застосовували до нього співробітники ФСБ Росії.

На запит суду надійшла ухвала про відмову в порушенні кримінальної справи

«На запит суду надійшла ухвала про відмову в порушенні кримінальної справи. Я так розумію, що це стосовно вашого підзахисного було. Ви можете піти до військово-слідчого комітету та ознайомитися з матеріалами справи», – повідомив суддя Длявер Берберов, звертаючись до адвокатів Владислава Єсипенка.

Після цього сторони розпочали оголошення додаткових матеріалів, які не були оголошені раніше.

Сторона обвинувачення

Першою взяла слово прокурорка Олена Подольна. Вона зачитала докази сторони звинувачення за першим епізодом. Слідство вважає, що журналіст «возив із собою модернізовану гранату в автомобілі», яку раніше «витяг зі схованки біля села Перевальне». Потім були зачитані протоколи про оперативно-розшукову діяльність: обстеження автомобіля, обстеження орендованої квартири, опитування орендодавця Єлизавети Павленко та акт використання службового собаки. Також прокурор зачитала протокол опитування Єсипенка з його поясненнями.

Під час відкритого судового процесу прокурорка Подольна озвучила особистий номер мобільного телефону одного зі співробітників редакції Крим.Реалії, який був зазначений у протоколі опитування Єсипенка як «контактний номер редактора».

Крім цього, прокурор назвала імена та прізвища двох працівників редакції, які фігурували у документі.

Владислав Єсипенко наполягає на тому, що початкові свідчення були надані ним під тортурами.

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Сторона захисту

Під час зачитування додаткових матеріалів сторона захисту кілька разів звертала увагу судді на те, що перше опитування було проведене без присутності адвоката, а під одним із протоколів обстеження відсутні підписи понятих.

Держобвинувач також зачитує перелік вилучених у Єсипенка предметів та висновки спеціаліста про них. У висновку спеціаліста вказано, що він «зберігав вибухівку механічного типу».

Після цього суддя надає можливість адвокатам внести свої доповнення.

– Тарасе Володимировичу, яку схему треба подивитися, ви говорили? – повертається Берберов до прохання адвоката Тараса Омельченка.

– Я поки що, чесно кажучи, не знаю, як бути, бо ті матеріали справи, з якими я ознайомлювався, на аркуші справи 54 інший документ, – відповідає адвокат і намагається продовжити свою промову, але суддя її перебиває.

– Зупиніться будь ласка! Олено Вікторівно, що у вас є на 54 аркуші у матеріалах? – підвищує голос Берберов і звертається до прокурора.

З'ясовується, що матеріали справи, які було видано на руки адвокатам Єсипенка, та матеріали справи, видані прокурору, різняться між собою. У першому томі матеріалів справи на 54-й сторінці має бути схема розташування схованки, яку нібито Єсипенко намалював від руки. У переліку документів сторони захисту ця схема відсутня, замість неї на 54 аркуші – завершення протоколу опитування Єсипенка.

– Я не знаю, як на це реагувати. У будь-якому випадку, дебати ми сьогодні не проводитимемо, я, принаймні, проситиму перенести. На наступному засіданні я визначусь із цією позицією, як бути, – робить висновок Омельченко.

Пізніше він звертає увагу суду на те, що ще кілька документів не співпадають за нумерацією з тими матеріалами, які є у розпорядженні судді та прокурора. У зв'язку з цим адвокат Омельченко подає клопотання про повторний виклик до суду слідчого ФСБ Віталія Власова, аби розібратися у цьому питанні.

Суддя запитує Єспипенка

Свідчення були дані після катувань і погроз убивством

– Я хочу поставити просто запитання. Нам зачитали щойно це так зване опитування. Скажіть, будь ласка, свідчення, озвучені у цьому опитуванні, ви підтримуєте? – звертається суддя до Владислава Єсипенка.

– Не підтримую, тому що вони були дані після катувань і погроз убивством, – відповідає журналіст.

– Схему цю ви малювали?

– Так, схема моя. Схему я малював і свідчення давав без адвоката після тортур у підвалі ФСБ.

– Все зрозуміло, – резюмує суддя, – все зрозуміло.

Суддя повертається до питання клопотання Тараса Омельченка, адвокат Дмитро Дінзе підтримує клопотання колеги у повному обсязі та звертає увагу суду на те, що у матеріалах справи, наданих стороні захисту, немає одного аркуша. Громадський захисник Павло Кущ (митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент – КР) також підтримує клопотання.

Прокурор Олена Подольна заперечує:

– У мене було, у мене не було. Це просто слова. Сторона захисту знає, що будь-яке клопотання має бути обґрунтоване. Чим підтверджує Тарас Володимирович розбіжність та відсутність одного аркуша?

Я не очікував, що ФСБ може підробляти сторінки. Я ніколи їх не перевіряв

– Ваша честь, враховуючи, що це виявив буквально, коли прокурор оголошував, я не очікував, що ФСБ може підробляти сторінки. Я ніколи їх не перевіряв. МВС так не робить, але щоб ФСБ на такій нісенітниці, якісь фальшування, це просто… я не знаю. Я, щиро кажучи, вражений, – пояснює Омельченко.

Суддя відхиляє клопотання, аргументуючи це тим, що йому було достатньо відповіді Єсипенка, коли він озвучив, що інформацію, викладену в першому опитуванні, було надано ним без присутності адвоката.

«КПК чітко каже: опитування будь-якої особи, проведеної без адвоката, яка потім стало підсудною, є неприпустимим. Усе. Для мене особисто затягування є недоцільним», – пояснює Берберов.

Відхилені клопотання

Прокурор виступає зі своїм клопотанням, вона просить суд повторно витребувати матеріал із Військово-слідчого комітету, аргументуючи це тим, що має інформацію, що надане рішення на початку судового засідання – застаріле, є повторне. І їй би хотілося ознайомитися з новим рішенням, «щоб у майбутньому не випливла проблема, що був доставлений до суду документ, який наразі втратив свою силу».

Сторона захисту підтримала клопотання прокурора. Суддя задовольняє клопотання частково щодо надсилання повторного запиту до Слідчого комітету з вимогою підсумкового рішення комітету.

Не було надано остаточного рішення СК щодо чинення психологічного та фізичного насильства над Владиславом Єсипенком

Наприкінці засідання адвокат Дмитро Дінзе роз'яснює: «Не було надано остаточного рішення СК щодо чинення психологічного та фізичного насильства над Владиславом Єсипенком. Виходячи з того, що відбувалося з Єсипенком після травня, його намагалися опитати співробітники слідчого комітету, переопитували співробітники ФСБ, які проводили розшукові заходи, і свіжої постанови у нас не виявилося. Сторона звинувачення подала клопотання щодо надання підсумкового рішення і матеріалів. Суд вирішив, що надання матеріалів буде зайвим й ухвалив рішення, щоб подали виключно підсумкове рішення за матеріалами перевірки».

Наступне судове засідання у справі Владислава Єсипенка призначили на 15 лютого 2022 року.