Співробітник ФСБ, який затримував у Криму активіста Нарімана Аметова, фігурує у справі Владислава Єсипенка

Один із співробітників ФСБ Росії в анексованому Криму, які прийшли з обшуком і затримали кримськотатарського активіста Нарімана Аметова, фігурує у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

Аметов був затриманий минулого тижня російськими силовиками у своєму будинку в місті Старий Крим у справі так званої «диверсії на газопроводі». Згодом його відпустили. Після допиту Аметов заявив, що його катували електричним струмом, змушуючи пройти поліграф. Активіст вийшов на свободу тільки підписавши документи, що не має жодних претензій до силовиків. Пізніше Аметов заявив, що одного зі співробітників російського ФСБ, які його затримували, звати Антон Грищенко.

«Він представився оперуповноваженим, старшим лейтенантом Грищенком та прочитав постанову суду. Там мова йшла про те,що співробітники ФСБ підозрюють мене у теракті, підриві газопроводу. Мені сказали збиратися, одягнути теплі речі і їхати з ними. Я попросив залишитись, аби обшук відбувся у моїй присутності. На що мені відповіли, ні, ти поїдеш зараз, але я наполягав на своєму. На це Грищенко заявив: якщо я відмовляюся, мене виведуть силою», – описав своє затримання Аметов.

Редакція Крим. Реалії з’ясувала, що співробітник російського ФСБ Грищенко раніше фігурував у справі Владислава Єсипенка. Саме Грищенко, йдеться у матеріалах суду, під час обшуку автомобіля Єсипенка знайшов там гранату.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Єсипенко заперечує провину й стверджує, що оприлюднені російськими силовиками «свідчення» були отримані під тортурами.

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».