У День Незалежності України до Києва приїхав Джонсон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав до України.

«Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас. Тому я сьогодні в Києві. Тому Велика Британія продовжуватиме підтримувати наших українських друзів. Я вірю, що Україна може і виграє цю війну», – йдеться у повідомленні Джонсона в твіттері.

Це вже третій візит Джонсона до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вперше він відвідав Київ у квітні. Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну.

Борис Джонсон приїхав до Києва на тлі повідомлень влади про загрозу ракетних атак і провокацій з боку Росії на День Незалежності України.

США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.