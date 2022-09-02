Нового прем’єра Великої Британії оголосять у неділю – фавориткою вважається Трасс

Консервативна партія Великої Британії 2 вересня завершила голосування в другому турі виборів між міністеркою закордонних справ Ліз Трасс і ексміністром фінансів Ріші Сунаком.

Ім’я нового лідера і прем’єр-міністра країни назвуть 5 вересня – тоді будуть оголошені результати голосування. Після цього чинний голова уряду Боріс Джонсон формально повідомить королеву Єлизавету ІІ про свою відставку.

Голосування поміж близько 200 тисяч членів Консервативної партії почалося на початку серпня – через місяць після того, як чинний прем’єр повідомив про свою відставку. 47-річна Трасс послідовно мала перевагу в підтримці над Сунаком і вважається більш ймовірною наступницею Джонсона.

Читайте також: Британія: дебати між Трасс і Сунаком довелося перервати – знепритомніла ведуча

Трасс пообіцяла, що президент України Володимир Зеленський стане першим, кому вона зателефонує на посаді прем’єр-міністерки. Вона також планує працювати із союзниками по «Групі семи» для збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.