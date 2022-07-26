Британія: дебати між Трасс і Сунаком довелося перервати – знепритомніла ведуча

Дебати між двома кандидатами на головування в Консервативній партії Великої Британії – Ріші Сунаком і Ліз Трасс – 26 липня довелося перервати через стан ведучої Кейт МакКенн. Про це повідомив згодом телеканал TalkTV.

«Кейт МакКенн знепритомніла в ефірі сьогодні і, хоча вона в порядку, лікарі порадили не продовжувати дебати. Ми приносимо вибачення глядачам та слухачам», – заявила медіакомпанія.

Сунак привітав новини про стан МакКенн.

«Це були чудові дебати і я з нетерпінням чекаю на гострі питання від вас незабаром», – написав він, звертаючись до ведучої.

Трасс також висловила полегшення, хоча зазначила: «дійсно шкода, що такі хороші дебати мусили перерватися».

Раніше в соцмережах з’явилося відео, на якому Трасс перериває свій виступ під час дебатів після того, як із-за кадру пролунав шум і звук падіння.

Сама Кейт МакКенн раніше повідомила в твітері, що її співведучий Гаррі Коул не зможе взяти участь у дебатах через захворювання на COVID-19.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня на тлі хвилі скандалів і звільнень міністрів його кабінету. Він сказав, що залишатиметься на своїй посаді, доки партія не обере нового лідера у вересні.

Читайте також: Британія підтримуватиме Україну, хто б не був наступним прем’єром – Джонсон у розмові з Зеленським

Два кандидати, які претендують на його посаду – ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс – заявили, що продовжуватимуть потужну дипломатичну та військову підтримку Києва.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він двічі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.