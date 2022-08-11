Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

Депутати латвійського парламенту 11 серпня ухвалили заяву, в якій оголосили Росію державою-спонсором тероризму і назвали її дії в Україні «цілеспрямованим геноцидом проти українського народу».

Сейм закликав інші країни висловити таку ж точку зору.

У тексті вказано, що Росія цілеспрямовано атакує мирне населення на території України.

Латвійські депутати також засудили використання Росією касетних боєприпасів «для сіяння страху і безладного вбивства цивільних жителів».

У своїй заяві латвійські депутати закликали країни Євросоюзу негайно зупинити видачу туристичних та в’їзних віз громадянам Росії та Білорусі. Латвія вже зробила це на початку серпня.

Наприкінці липня Сенат Конгресу США закликав Білий дім визнати Росію державою-спонсором тероризму. У тексті заяви йшлося про те, що це має стати відповіддю за дії Росії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвели до загибелі «незліченної кількості безневинних чоловіків, дітей та жінок».

Держдепартамент США поки що цього не зробив. Як повідомляла The New York Times, адміністрація Джо Байдена вважає, що цей крок погіршить зв’язки з низкою союзників, які продовжують ділові відносини з Росією, і ускладнить підтримку дипломатичних зв’язків із Москвою навіть на нинішньому мінімальному рівні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання Росії «державою-терористом» потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Верховна Рада 14 квітня визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим – неонацистським за «суттю і практикою».