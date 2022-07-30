Люди вигукували гасла на кшталт «Росія – держава-терорист», а також тримали плакати з подібними написами.

Напередодні в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували українські військовополонені, сталися вибухи. В результаті цього близько 50 полонених українців загинули, а понад 100 зазнали поранень. Росія звинуватила військових України в обстрілі колонії. Генштаб ЗСУ наголосив, що українські військові не здійснювали артилерійського чи ракетного обстрілу Оленівки і звинуватив у вибухах військових Росії. Незалежних свідчень щодо подробиць того, що сталося в Оленівці, наразі немає. На скоєне вже відреагували в ЄС та ООН.

20 липня Міноборони РФ оприлюднило список 48 військовополонених, які, за його даними, загинули в Оленівці.