«Важливо посилювати тиск на державу-терориста» – Зеленський у розмові з Пелосі

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі 6 вересня.

У своєму твітері він назвав розмову «теплою і плідною».

«Висловив подяку Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги», – заявив він.

Пелосі наразі не коментувала розмову.

Раніше агенція Reuters повідомила, що президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії державою-спонсором тероризму.