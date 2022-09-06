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«Важливо посилювати тиск на державу-терориста» – Зеленський у розмові з Пелосі

Президент України Володимир Зеленський і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час зустрічі в Києві, квітень 2022 року

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі 6 вересня.

У своєму твітері він назвав розмову «теплою і плідною».

«Висловив подяку Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги», – заявив він.

Пелосі наразі не коментувала розмову.

Раніше агенція Reuters повідомила, що президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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