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«Пів року – нескорені». Голова ОВА повідомив про продовження боїв «на невеличкій території» Луганщини

За його словами, на фронті «ніч була неспокійною»

Російські загарбники пів року не можуть проголосити про повне захоплення Луганської області, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Пів року – нескорені. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході. Багато з нас втратили свої домівки, але зберегли країну», – написав Гайдай у телеграмі.

За його словами, на фронті «ніч була неспокійною».

«35-ма потужними обстрілами і трьома ракетними ударами «привітали» росіяни із Днем Незалежності, але пів року стоять на місці», – додав голова ОВА.

Він уточнив, що російські сили 13 разів здійснювали обстріли зі ствольної артилерії, 17 – із реактивних систем залпового вогню, п’ять разів застосовували міномети. «Шість разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати», – написав Гайдай.

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

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