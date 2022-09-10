США не погоджуються зі скаргами Росії щодо експорту харчів і добрив, але розглянуть їх – Держдеп

Сполучені Штати розглядають скарги Росії на те, що санкції нібито перешкоджають експорту її продовольства і добрив – про це 9 вересня заявив голова Управління координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О’Браєн.

Спілкуючись із журналістами в ООН, О’Браєн сказав, що Вашингтон співпрацює з міжнародною організацією у цьому питанні навіть попри відсутність збоїв в експорті товарів із Росії.

«Ми не бачимо жодних перешкоджань здатності Росії відправляти продовольство на ринок. Добриво все ще надходить на ринки з тією ж швидкістю, що й завжди», – заявив він.

Сполучені Штати вже наголошували, що російське продовольство та добрива не підпадають під санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Читайте також: Путін пригрозив припинити «постачання усього» і перемогти Україну: які реакції на новий шантаж Росії?

Але Росія стверджує, що логістичні санкції та обмеження на захід російських кораблів у західні порти або забезпечення страхування нібито обмежили її доступ до світових ринків.

О’Брайен назвав скарги «просто прикладом дезінформації», але зазначив, що Сполучені Штати все одно зроблять усе можливе, щоб розглянути конкретні претензії.

«Росія та ООН просто зараз займаються деякими конкретними запитами, які вона має в рамках (зернової – ред.) угоди ООН, і я думаю, що ми побачимо прогрес у цьому протягом наступних кількох тижнів», – сказав він.

Посадовець зазначив, що Організація Об’єднаних Націй була посередником для Сполучених Штатів для контактів із деякими російськими компаніями стосовно їхнього занепокоєння щодо наслідків санкцій.

«Ми зробимо все необхідне, щоб дати зрозуміти кожному комерційному гравцеві, що їм дозволено купувати російські продукти харчування та добрива», – додав О’Браєн.

Читайте також: Генсекретар ООН каже, що російські зерно та добрива мають потрапити на світові ринки

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Того ж дня ЄС вивів з-під санкцій операції російських держкомпаній, пов’язані з постачанням на світовий ринок продовольства і добрив та транспортування нафти до третіх країн.