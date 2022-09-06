Росія не звільняє з українського полону бойовиків «ЛНР» – Гайдай

Росія не обмінює бойовиків незаконного угруповання «ЛНР», які потрапили в полон до української армії – про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 6 вересня.

За його даними, угруповання збирає генетичний матеріал серед родичів бойовиків, аби ідентифікувати загиблих.

«Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні. Єдина можливість побачити свого чоловіка – деокупація», – заявив він.

За даними голови області, окупаційна влада примусово мобілізує навіть працівників шахт і комбінатів.

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«Нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті «Довжанська-Капітальна», де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їх місця жінок та пенсіонерів. Під тінь «большого брата» потрапив і славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську. Примусова мобілізація торкнулась навіть тих, в кого була бронь», – повідомив Гайдай.

Він додав, що чоловіки, які лишилися в Алчевську, ризикують отримати «повістку», якщо влаштуються на роботу в комбінат. Відтак там працюють чоловіки з Росії:

«Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей. Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо не можна – вмирати потрібно місцевим», – прокоментував голова ОВА.

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.