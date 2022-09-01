Зеленський скасував утворення делегації України в Тристоронній контактній групі

Президент України Володимир Зеленський 1 вересня скасував дію низки документів, які стосувалися створення та роботи делегації України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це свідчить указ, оприлюднений Офісом президента.

Зокрема, у переліку указ від 5 травня 2020 року, яким він розпорядився створити делегацію, а також укази щодо змін її складу.

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Указ набрав дію в день оприлюднення.

Тристороння контактна група була створена вперше в 2014 році, після початку російської агресії в Криму та на сході України.

У лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення до України, російська делегація відмовилася від участі в засіданнях ТКГ.