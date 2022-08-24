Віктор Ющенко розповів, як намагався помирити Україну й Росію

Президент України у 2005 – 2010 роках Віктор Ющенко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів, як мріяв врегулювати українсько-російські відносини. Тодішній гарант Конституції навів Володимиру Путіну приклад україно-польських взаємин, які склалися попри криваву історію.

«Ті злочини, які були зроблені на високому рівні, ми могли б вийти на політику прощення і примирення… Перегорнули цю сторінку, прийняли вибачення і йдемо далі. Мені це хотілося зробити у 2008 році, і спонукати Росію поставити оцей порядок денний. Історичне примирення. Путін мені, якось довго так міркуючи, каже: «Вікторе Андрійовичу, Ви хочете, щоб Росія за царське керівництво вибачалася!?» – згадує третій президент України.

Читайте також: «Ніколи не казав «ні». Ющенко розповів про свої переговори з Путіним

За словами Ющенка, він відчував, що перша провокація у відносинах з Росією буде пов’язана з газом. Тоді, у 2008 році, президент підписав заяву про те, що уряди з обох сторін зроблять все для того, аби в червні почати перемовини і підписати документ, який регулює відносини по поставкам газу в Україну і транзит російського газу до Європи. Втім, первинний документ про газові поставки не з’явився і в грудні.

«Я говорю із головою Єврокомісії, Баррозу, і кажу – дорогий друже, через 10 днів новий 2009 рік, у нас не те що немає первинних документів про газові поставки, в нас немає первинного документу по транзиту до Європи, тому, будь ласка, поставте питання від Європейської комісії про невідкладний початок перемовин з цього питання. Власне кажучи, до переговорів українська сторона прийшла тільки 24 грудня, уже коли «Газпром» лижі по коридорах ставив», – додав він.

Повну версію інтерв’ю дивіться ввечері 24 серпня на сторінках Радіо Свобода.