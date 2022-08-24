«Клоунада»: у Зеленського відреагували на привітання від Лукашенка

Привітання Олександра Лукашенка на честь Дня незалежності України є «клоунадою», заявив антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

«Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти України. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада, просякнута кров'ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської Російськоїт імперії», – зазначив Подоляк.

24 серпня Олександр Лукашенко побажав Україні і українцям «мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя», не згадавши про роль Білорусі у війні Росії проти України.

За словами Лукашенка, «Білорусь і надалі виступатиме за збереження злагоди, розвиток дружніх і взаємоповажних контактів на всіх рівнях».

Однак, режим Лукашенка дозволив російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України. Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.

Останні соціологічні опитування показують, що ставлення громадян України до жителів Росії і Білорусі продовжує погіршуватися. Як свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг», 81% негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 року таких було – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, лише 3% – позитивно.