Через кілька днів після вторгнення Резніков отримував від Шойгу ультиматум – ЗМІ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 26 лютого отримав через білоруського міністра оборони ультиматум від Сергія Шойгу. Про це повідомляється в матеріалі видання The Washington Post.



22 лютого Резніков розмовляв по телефону зі своїм колегою в Білорусі Віктором Хреніним, який пообіцяв, що російські війська з території Білорусі не вторгнуться. За словами міністра оборони України, той дав слово офіцера.



«І він був брехуном», – сказав Резніков.



Через два дні після початку вторгнення міністри знову розмовляли. Тоді, за словами Резнікова, білоруський міністр сказав, що передає послання російського колеги Сергія Шойгу – якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться.



Резніков сказав, що він відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії».

Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Бабель також розповідав, що за декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування Резнікова з міністром оборони Білорусі, який гарантував, що загрози з території Білорусі не буде.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам здійснити вторгнення в Україну через свою територію.