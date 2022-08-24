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Через кілька днів після вторгнення Резніков отримував від Шойгу ультиматум – ЗМІ

За словами Олексія Резінкова, пропозицію капітуляції Росія передала через білоруського міністра оборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 26 лютого отримав через білоруського міністра оборони ультиматум від Сергія Шойгу. Про це повідомляється в матеріалі видання The Washington Post.

22 лютого Резніков розмовляв по телефону зі своїм колегою в Білорусі Віктором Хреніним, який пообіцяв, що російські війська з території Білорусі не вторгнуться. За словами міністра оборони України, той дав слово офіцера.

«І він був брехуном», – сказав Резніков.

Через два дні після початку вторгнення міністри знову розмовляли. Тоді, за словами Резнікова, білоруський міністр сказав, що передає послання російського колеги Сергія Шойгу – якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться.

Резніков сказав, що він відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії».

Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Напередодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Бабель також розповідав, що за декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування Резнікова з міністром оборони Білорусі, який гарантував, що загрози з території Білорусі не буде.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам здійснити вторгнення в Україну через свою територію.

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