Розвідка: білоруські спеціалісти ремонтують російські бойові літаки

Білоруські спеціалісти відновлюють російські бойові літаки, повідомило 20 серпня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Міністерство оборони Білорусі й уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі «виїзних груп» для проведення робіт із відновлення і введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка). В основному роботи виконуються на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, спеціалісти збройних сил Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання і розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.

Білоруська сторона цю інформацію не коментувала.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.