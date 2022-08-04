Білорусь перевіряє бойову готовність своїх сил спеціальних операцій – Генштаб ЗСУ

Збройні сили Білорусі проводять перевірку бойової готовності в частинах сил спеціальних операцій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 серпня.

«На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. У частинах сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі відзначено проведення перевірки бойової готовності», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу. Інших подробиць у командуванні не навели.

Минулого тижня в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Білорусі знову (тепер до 6 серпня) продовжили терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил «із метою сковування дій Сил оборони».

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.