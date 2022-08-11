У Білорусі повідомили про нічні вибухи в районі аеродрому «Зябровка», який використовують сили РФ

Білоруські телеграм-канали «Білоруський Гаюн» і «Флагшток» із посиланням на очевидців повідомили про вибухи і спалахи в районі військового аеродрому «Зябровка» під Гомелем у ніч на 11 серпня. Місцеві жителі також розповіли виданню «Дзеркало» про «потужні спалахи». У Міністерстві оборони Білорусі підтвердили факт інциденту.

«Інформація про спалахи підтверджується одразу з кількох джерел. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше ніж вісім спалахів», – написав телеграм-канал «Білоруський гаюн» пізно ввечері 10 серпня.

Чи були вибухи якось пов’язані з навчаннями, які, за інформацією Міноборони Білорусі, мали відбутися з 9 по 11 серпня, невідомо. Навчання мали проходити із застосуванням військової та спеціальної техніки, військових частин авіації, військ ППО і радіотехнічних військ.

«У зв’язку зі зверненнями до Міноборони про спалахи в районі села Зябровка Гомельської області повідомляємо, що 10 серпня близько 23:00 під час контрольного проїзду в одному із транспортних засобів після проведеної заміни двигуна сталося займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає», – заявили у Міноборони Білорусі.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, про використання російськими військами військового аеродрому «Зябровка» під Гомелем стало відомо у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Звідти регулярно злітали літаки і гелікоптери, які запускали ракети по Україні.

Російські військові залишилися на території «Зябровки» навіть після відходу росіян з півночі України і частково з території Білорусі на початку квітня.

«Зябровка» розташована недалеко від білоруського Гомеля, густонаселений Новобєлицький район обласного центру – всього за десять кілометрів від військового аеродрому.