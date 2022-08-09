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Білорусь заявляє про нові спільні військові навчання з Росією

Частину навчань планують провести на російському полігоні «Ашулук» (на фото)

Міністерство оборони Білорусі анонсує чергові військові навчання спільно з Росією – згідно з повідомленням відомства, вони триватимуть з 9 до 25 серпня 2022 року.

Планується «оперативно-тактичне навчання з родами військ ВПС і військ ППО з бойовою стрільбою».

«Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону «Ашулук». Передислокація на полігон «Ашулук» здійснюється залізничним та повітряними ешелонами», – повідомляє пресслужба Міноборони.

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Метою навчань декларують «підвищення злагодженості з’єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням».

Попередні російсько-білоруські військові навчання востаннє, за повідомленнями, відбувалися в липні 2022 року.

У лютому військові навчанні РФ і Білорусі закінчилися повномасштабним військовим вторгненням в Україну.

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