Білорусь відкликала посла із Великої Британії

Білорусь відкликала свого посла у Великій Британії. Як повідомило білоруське державне агентства новин «Белта» із посиланням на речника білоруського Міністерства закордонних справ Анатолія Глаза, рішення про це було ухвалене «у зв’язку з цілою низкою недружніх кроків Великої Британії, системно націлених на завдання максимальної шкоди білоруським громадянам та юридичним особам».

Офіційний Мінськ представлятиме в Лондоні тимчасово повірений у справах.

За словами представника МЗС, Британія запровадила безпрецедентні санкції та інші обмежувальні заходи проти білоруських громадян і підприємств. «Втішно, що, незважаючи на все, що відбувається, білоруси зберігають добрі відносини і добрі міжлюдські контакти з британцями, які лише заохочуватимуться офіційним Мінськом, у тому числі через спрощення свободи пересування», – сказав Глаз, не пояснивши, що має на увазі.

Британська сторона поки що не коментувала рішення офіційного Мінська. Британський посол Жаклін Перкінс продовжує працювати в Білорусі, незважаючи на різке погіршення відносин між країнами спочатку після придушення масових протестів проти влади Олександра Лукашенка, якого Лондон не вважає легітимним президентом, а потім через сприяння, яке Білорусь надала Росії у її повномасштабному вторгненні на територію України.